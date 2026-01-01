Режиссёр Антон Моисеенко («Курская магнитная аномалия», «Пепло») приезжает в гости к старому другу Никите — бывшему жителю Москвы, ныне работающему курьером в далеком Миннеаполисе. И решает снять фильм о нём — о его прошлом и настоящем. Прошлое здесь — ошибки и успехи, так и не случившаяся карьера техно-продюсера, бурлящая Москва десятых, друзья, а «настоящее» — размеренная жизнь в Миннесоте с любимой девушкой и ностальгией по бурной молодости. Моисеенко добавляет в документальное повествование игровые сцены, реконструирующие важные события из жизни героев, параллельно «сталкивая» воспоминания Никиты и других участников событий. Отдельная сюжетная линия — музыка Никиты: его написанные в прошлой жизни треки — некий «чёрный ящик», который удерживает воспоминания куда лучше, чем ненадежный мозг. Память никогда не бывает объективной, и «Никита Компьютер» — это попытка понять, насколько мы вообще можем на нее полагаться.