6.0
Мистер Твистер сам по себе

, 2024
Mees Kees op eigen benen
Нидерланды / семейный / 18+
О фильме

В этой новой части мистер Твистер сталкивается с серьезным испытанием, поскольку ему приходится полагаться только на себя. Продолжая вдохновлять своих учеников креативными методами обучения, он переживает перемены как в школе, так и в личной жизни. Строгий директор держит его в тонусе, а ученики неизменно удивляют его своими уникальными поступками. Фильм, полный юмора и трогательных моментов, показывает, как мистер Твистер, несмотря на препятствия, всегда находит способ раскрыть лучшие качества своего класса.

В ролях

Leendert de Ridder
Sanne Wallis de Vries
Рэймонд Де Кюпер
Jochen Otten
Тамара Бринкман
Everon Jackson Hooi
Режиссер Питер ван Рейн
Сценарист Тийс ван Марле
Композитор Laurens Goedhart, Фонс Меркиес
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Нидерланды
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 22 декабря 2024
Дата выхода
22 декабря 2024 Нидерланды
Производство Greenfield Film Productions, WW Entertainment, Incredible Film
Другие названия
Mees Kees op eigen benen, Drôle de prof 4, Mister Twister, Mister Twister - Auf eigenen Beinen

Рейтинг фильма

6.0
Оцените 10 голосов
6 IMDb

