Караваджо. Экстаз Марии Магдалины

, 2023
Caravage: un chef-d'oeuvre sort de l'ombre
Франция / документальный / 18+
1610 год. Помилованный папой Караваджо возвращается из Неаполя в Рим, но по дороге умирает при загадочных обстоятельствах. Три картины, находящиеся при нём, бесследно исчезают. В их числе «Экстаз Марии Магдалины» – шедевр мастера, в последующие столетия известный только по копиям. Сейчас, спустя 400 лет, ведущие специалисты по творчеству Караваджо считают, что оригинал, возможно, найден – в скромной частной коллекции в Центральной Италии. Расследуя подлинность картины и сложные обстоятельства её создания и пропажи, этот документальный фильм восстанавливает трагическую судьбу Караваджо и факты последних лет его жизни и проливает свет на уникальные архивные материалы и технику произведений мастера.

Фредерик Вильнер
Режиссер Фредерик Вильнер
Сценарист Фредерик Вильнер
Композитор Stéphane Gassot
Страна Франция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2023
Премьера в мире 28 октября 2023
Производство Iliade productions, Les films de l'odyssée
Другие названия
Caravage: un chef-d'oeuvre sort de l'ombre

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb

Иллюзион
19:15 от 700 ₽
Иллюзион
Марксистская
2D, SUB
19:15 от 700 ₽
