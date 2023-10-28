1610 год. Помилованный папой Караваджо возвращается из Неаполя в Рим, но по дороге умирает при загадочных обстоятельствах. Три картины, находящиеся при нём, бесследно исчезают. В их числе «Экстаз Марии Магдалины» – шедевр мастера, в последующие столетия известный только по копиям. Сейчас, спустя 400 лет, ведущие специалисты по творчеству Караваджо считают, что оригинал, возможно, найден – в скромной частной коллекции в Центральной Италии. Расследуя подлинность картины и сложные обстоятельства её создания и пропажи, этот документальный фильм восстанавливает трагическую судьбу Караваджо и факты последних лет его жизни и проливает свет на уникальные архивные материалы и технику произведений мастера.