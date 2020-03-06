Блейк – смышленая девчонка, острый ум которой ценит лишь её парень Мейсон. Все остальные в школе дразнят её «ботаничкой» и избегают личного общения. Проводя время наедине с собой, героиня любит петь. Однажды она записывает своё пение на видео и скидывает Мейсону, после чего впечатленный парень публикует видео в интернете. Ролик с поющей Блейк быстро становится вирусным, делая её локальной знаменитостью. Всё доходит до того, что на неё обращает внимание Рейчел – агент, жаждущая заключить контракт с восходящей знаменитостью. Последующие несколько недель будут крайне непростым не только для Блейк, но и для все её близких людей, ведь в конечном итоге выяснится, что Рейчел планирует не раскручивать талантливую школьницу, а продать её в сексуальное рабство. Успешность этих планов будет зависеть только от самой Блейк…