Моя химическая информационная система

Моя химическая информационная система

My Chemical Information System
документальный / 18+

О фильме

«Что такое жизнь? Жизнь — это химическая информационная система». Эта цитата учёного и биотехнологического предпринимателя Дьюлы Декани подчёркивает его уникальную точку зрения, которая привела к новаторским открытиям, включая синтез олигосахаридов грудного молока, которые сейчас используются в пищевых продуктах по всему миру. В течение последних 20 лет Декани жил в 16 000 км от своей семьи, чтобы заниматься научными открытиями. В настоящее время он живёт в Австралии со своей семьёй и работает над синтезом соединений для лечения болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Действительно ли жизнь — это всего лишь химическая информационная система?

В ролях

Gyula Dékány
Режиссер Мартон Визкелети
Сценарист Julianna Ugrin, Мартон Визкелети
Композитор Адам Балаш
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2025
Бюджет 58 000 000 HUF
Производство Éclipse Film
