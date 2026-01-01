«Что такое жизнь? Жизнь — это химическая информационная система». Эта цитата учёного и биотехнологического предпринимателя Дьюлы Декани подчёркивает его уникальную точку зрения, которая привела к новаторским открытиям, включая синтез олигосахаридов грудного молока, которые сейчас используются в пищевых продуктах по всему миру. В течение последних 20 лет Декани жил в 16 000 км от своей семьи, чтобы заниматься научными открытиями. В настоящее время он живёт в Австралии со своей семьёй и работает над синтезом соединений для лечения болезни Паркинсона и болезни Альцгеймера. Действительно ли жизнь — это всего лишь химическая информационная система?