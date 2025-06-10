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История района Пиластро начинается в 60-х годах, с нескольких муниципальных домов в нескольких километрах от центра Болоньи, построенных для удовлетворения растущего спроса на жилье со стороны иммигрантов в послевоенный период. В тени Вирголоне, одного из крупнейших жилых зданий города, вырос район с населением почти 7000 человек, часто оказывающийся в центре внимания СМИ из-за криминальных саг. Через историю района и его жителей фильм исследует взаимосвязь между городским пространством и повседневной жизнью в контексте, где очевидны проблемы и противоречия городского развития.