PUSH

, 2019
Push
Швеция / документальный / 18+
Цены на жилье взлетают до небес в городах по всему миру. Но не доходы.  PUSH проливает свет на новый тип безликого домовладельца, на наши все более неприспособленные для жизни города и на ширящийся кризис, который отражается на всех нас. Это не джентрификация, это другой монстр. Фильм наблюдает за Лейлани Фархой, специальным докладчиком ООН по вопросам достаточного жилья, в ее поездках по земному шару, в которых она старается понять, кого вытесняют из города и почему. «Я считаю, что существует огромная разница между жильем как товаром и золотом как товаром. Золото не является правом человека, а жильё - да», - говорит Лейлани.

Лейлани Фарха
Saskia Sassen
Стиг Вестердаль
Фредерик Юрделл
Michael Louis Johnson
Stig Westerdahl
Режиссер Фредрик Герттен
Сценарист Фредрик Герттен
Композитор Флоренция Ди Концилио
Страна Швеция
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 12 мая 2019
Премьера в мире 26 апреля 2019
Дата выхода
6 июня 2019 Германия
13 июня 2019 Дания
6 июня 2019 Нидерланды AL
6 сентября 2019 Швеция
24 октября 2019 Южная Корея ALL
Производство WG Film
Другие названия
Push, Boligtaperne, Elutud elamispinnad, Izbačeni, Push - Chassés des villes, Push - Für das Grundrecht auf Wohnen, Push: Mucho más que gentrificación, Дави

7.2
7.2 IMDb

