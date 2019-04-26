Цены на жилье взлетают до небес в городах по всему миру. Но не доходы. PUSH проливает свет на новый тип безликого домовладельца, на наши все более неприспособленные для жизни города и на ширящийся кризис, который отражается на всех нас. Это не джентрификация, это другой монстр. Фильм наблюдает за Лейлани Фархой, специальным докладчиком ООН по вопросам достаточного жилья, в ее поездках по земному шару, в которых она старается понять, кого вытесняют из города и почему. «Я считаю, что существует огромная разница между жильем как товаром и золотом как товаром. Золото не является правом человека, а жильё - да», - говорит Лейлани.