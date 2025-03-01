Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Грузовички» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Второй пол: По следам Симоны де Бовуар

, 2024
Looking for Simone
Франция / биография, документальный / 18+
Пойду 0
Не пойду 0
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Опубликованная в 1949 году, книга «Второй пол» стала библией мирового феминизма. Это важнейшее произведение, страстно отстаивающее гендерное равенство, независимость женщин и освобождение от моральных ограничений. Как же эта основополагающая работа продолжает находить отклик в современном мире? Задуманный как инициационное путешествие к истокам мышления Симоны де Бовуар, фильм «Второй пол: По следам Симоны де Бовуар» переносит нас в Соединенные Штаты, в места, которые вдохновляли философа и питали её теории. Это американское путешествие, объединяющее худшее и лучшее: хищнический капитализм и безумную любовь. Уникальная переосмысление в компании великих мыслителей нашего столетия.

В ролях

Ноэми Мерлан
Келли Картер Джексон
Лора Мурат
Марша Колсон
Симона де Бовуар
Judith Butler
Режиссер Натали Масдаруд, Валери Урреа, Valérie Urréa
Сценарист Натали Масдаруд, Valérie Urréa
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 25 марта 2026
Премьера в мире 1 марта 2025
Производство ARTE, Les Batelières Productions
Другие названия
Looking for Simone, Das andere Geschlecht - Auf den Spuren von Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe - Sur les traces de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, sur les traces de Simone de Beauvoir, Simone de Beauvoir: Och vägen till det andra könet

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше