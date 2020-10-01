Скоро в прокате «Кассета номер семь»
7.7
Видеокороли

, 2020
Králové videa
Словакия / комедия, документальный / 18+
О фильме

Незаконное массовое копирование видео — это одно, а создание из них коммерчески успешного продукта — совсем другое. Вспомните хотя бы самую основную проблему: язык — ваш среднестатистический покупатель вряд ли будет полиглотом! Решением этой проблемы по всей Центральной и Восточной Европе стала практика, называемая рыхлодабингом, или скоростным дубляжем на чешском языке, которая заключалась в том, что один актёр озвучивал всех персонажей, при этом оригинальные голоса обычно оставались слышны. Именно так миллионы людей в Чешской СССР впервые познакомились со многими формами кинематографа в 1980-х годах, и как многие иностранные слова (в искажённом виде) вошли в повседневный язык. Появились некоторые выражения (часто ругательства). Это популярная культура в её самом живом проявлении. «Видеокороли» — это памятник устной истории искусства рыхлодабинга и некоторых его мастеров, а также коллективные воспоминания о времени политических преобразований и о том, как обычные люди необычайным образом стали движущей силой этих перемен.

В ролях

Ондржей Хейма
Онджей Нефф
Мирослав Таборски
Frantisek Fuka
Зденек Трошка
Petr Svoboda
Режиссер Лукас Булава, Lukas Bulava
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Словакия
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в мире 1 октября 2020
Дата выхода
1 октября 2020 Словакия 15
24 мая 2021 Чехия
Бюджет €26 000
Сборы в мире $2 353
Производство Artactive Production, Blackout Production
Другие названия
Králové videa, Králi videa, Video Kings

Рейтинг фильма

7.7
7.7 IMDb
Литвяк
2026, Россия, боевик, драма, исторический, военный
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ждун 2
2026, Россия, комедия, семейный
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Грузовички
2026, Россия, анимация
Семь вёрст до рассвета
2025, Россия, драма, военный, исторический
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Полутон
2025, Канада / США, ужасы, фантастика, триллер
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Грация
2025, Италия, драма
