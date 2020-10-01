Незаконное массовое копирование видео — это одно, а создание из них коммерчески успешного продукта — совсем другое. Вспомните хотя бы самую основную проблему: язык — ваш среднестатистический покупатель вряд ли будет полиглотом! Решением этой проблемы по всей Центральной и Восточной Европе стала практика, называемая рыхлодабингом, или скоростным дубляжем на чешском языке, которая заключалась в том, что один актёр озвучивал всех персонажей, при этом оригинальные голоса обычно оставались слышны. Именно так миллионы людей в Чешской СССР впервые познакомились со многими формами кинематографа в 1980-х годах, и как многие иностранные слова (в искажённом виде) вошли в повседневный язык. Появились некоторые выражения (часто ругательства). Это популярная культура в её самом живом проявлении. «Видеокороли» — это памятник устной истории искусства рыхлодабинга и некоторых его мастеров, а также коллективные воспоминания о времени политических преобразований и о том, как обычные люди необычайным образом стали движущей силой этих перемен.