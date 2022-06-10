Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ждун 2» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Как избавиться от босса
5.7
Как избавиться от босса - official trailer
Киноафиша Фильмы Как избавиться от босса
5.7

Как избавиться от босса

, 2022
L'employée du mois
Бельгия / комедия, криминал / 18+
Трейлеры
Постер фильма Как избавиться от босса
5.7
Как избавиться от босса - official trailer
Как избавиться от босса  official trailer

О фильме

Инес — образцовая сотрудница клининговой компании. Вот только за свой труд она получает меньше всех, терпя к тому же дурацкие шутки коллег и пустые обещания несносного босса. Под влиянием стажера Мелоди Инес решается поговорить с начальником о повышении зарплаты, но итогом разговора становится несчастный случай. Теперь Мелоди и Инес придется продемонстрировать свой профессионализм в области клининга, чтобы очистить кабинет от улик и избавиться от тела босса.

В ролях

Питер Ван Ден Бегин
Питер Ван Ден Бегин
Лоранс Бибо
Филипп Резимон
Томас Кальяра
Томас Кальяра
Ингрид Хайдершайдт
Филипп Гран’Анри
Филипп Гран'Анри
Режиссер Véronique Jadin
Сценарист Véronique Jadin, Nina Vanspranghe
Композитор Manuel Roland
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бельгия
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 9 мая 2023
Премьера в мире 10 июня 2022
Бюджет €335 000
Производство Velvet Films
Другие названия
L'employée du mois, Employee of the Month, A Funcionária do Mês, Munkahelyi baleset, Pracownica miesiąca, Как избавиться от босса

Рейтинг фильма

5.7
Оцените 10 голосов
5.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Как избавиться от босса - official trailer
Как избавиться от босса Official trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше