Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кассета номер семь» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Эльвира: Повелительница тьмы
6.6
Эльвира: Повелительница тьмы - trailer
Киноафиша Фильмы Эльвира: Повелительница тьмы
6.6

Эльвира: Повелительница тьмы

, 1988
Elvira: Mistress of the Dark
США / комедия, ужасы / 18+
Трейлеры
Постер фильма Эльвира: Повелительница тьмы
6.6
Эльвира: Повелительница тьмы - trailer
Эльвира: Повелительница тьмы  trailer

О фильме

На телезвезду Эльвиру неожиданно обрушивается наследство в виде тетушкиного поместья в маленьком городишке. Местное население при виде Эльвиры в сногсшибательном платье со сногсшибательным декольте испытывает настоящий шок. Женская половина обитателей города приходит в негодование, мужская — в восторг. Но Эльвира дает отпор не только местным ханжам, но и зловещему Князю Тьмы, оказавшемуся здесь же…

В ролях

Кассандра Петерсон
Кассандра Петерсон
Уильям Морган Шеппард
Дэниэл Грин
Эди МакКлюрг
Сьюзэн Келлерман
Джефф Конэвей
Сценарист Сэм Иган, Джон Парагон, Кассандра Петерсон
Композитор James B. Campbell
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 1988
Премьера в мире 30 сентября 1988
Дата выхода
30 сентября 1998 Бразилия 16
1 июня 1989 Великобритания 15
22 июня 1994 Венгрия 16
30 сентября 1998 Германия 16
2 июня 1989 Ирландия 15A
30 сентября 1988 США PG-13
24 января 1990 Франция U
Бюджет $7 500 000
Сборы в мире $5 596 267
Производство NBC Productions, New World Pictures, Panacea Entertainment
Другие названия
Elvira: Mistress of the Dark, Elvira: Maîtresse des ténèbres, Elvira: misterio de la obscuridad, Эльвира: Повелительница тьмы, Elvira, Elvira - Herrscherin der Dunkelheit, Elvira la dama de la oscuridad, Elvira, a Rainha das Trevas, Elvira, a sötét hercegnő, Elvira, la amante de la noche, Elvira, la dama de la oscuridad, Elvira, maîtresse des ténèbres, Elvira, nattens härskarinna, Elvira, reina de las tinieblas, Elvira, władczyni ciemności, Una strega chiamata Elvira, Yön kuningatar, Ельвіра - володарка пітьми, エルヴァイラ, 艾維拉驚魂, 銷魂天師

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Эльвира: Повелительница тьмы - trailer
Эльвира: Повелительница тьмы Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше