6.4
6.4

Незабываемое лето

, 2018
A Summer to Remember
США / комедия, семейный, мелодрама / 18+
Постер фильма Незабываемое лето
6.4

О фильме

Джессика, вдова и врач, пытается совмещать работу и семью. Она берёт отпуск, чтобы сблизиться со своей дочерью, и отправляется на курорт в Фиджи, где завязывает дружбу с Уиллом, очаровательным владельцем отеля. Проводя время с Уиллом, Джессика начинает задаваться вопросом, может ли райский остров дать ей то, что она всегда искала.

В ролях

Кэтрин Белл
Камерон Мэттисон
Пол О’Брайэн
Simone Annan
Джон Прасида
Кирк Торранс
Режиссер Мартин Вуд
Сценарист Erinne Dobson, Шерил Дж. Андерсон
Композитор Альдо Шллаку
Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 4 августа 2018
Производство Cartel Pictures, Free Reign
Другие названия
A Summer to Remember, Az álmok szigete, Coup de foudre sous les tropiques, El verano de mi vida, Leto za pamćenje, Ljeto za pamćenje, Nezaboravno ljeto, Spomin na poletje, Um Verão para Celebrar, Un'estate da ricordare, Незабравимо лято, Незабутнє літо, Незабываемое лето

Рейтинг фильма

6.4
6.4 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
