Легенда о Поле и Пауле - the legend of paul and paula (1973) original trailer [fhd]
Легенда о Поле и Пауле

, 1973
Die Legende von Paul und Paula
комедия, драма, мелодрама / 18+
У Пола и Паулы был неудачный опыт в любви: Пол обеспечен, но утратил всякую привязанность к жене, а Паула ведет непростую жизнь, воспитывая двоих детей в одиночку. Они встречаются и обнаруживают сильную страсть друг к другу. Жизнь кажется сказкой, когда они вместе, но их короткие побеги от бремени реальности время от времени прерываются семейными обязанностями и карьерой Пола.

Ангелика Домрёзе
Винфрид Глатцедер
Фред Дельмаре
Hans Hardt-Hardtloff
Дитмар Рихтер-Райник
Юрген Фрорип
Режиссер Хайнер Каров
Сценарист Хайнер Каров, Anne Pfeuffer, Ulrich Plenzdorf
Композитор Петер Готхардт
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 1973
Премьера в мире 14 марта 1973
Дата выхода
14 марта 1973 Германия 16
8 октября 2005 США
Производство DEFA-Studio für Spielfilme, Künstlerische Arbeitsgruppe ''Berlin''
Другие названия
Die Legende von Paul und Paula, The Legend of Paul and Paula, A Lenda de Paul e Paula, La légende de Paul et Paula, La leyenda de Paul y Paula, Legenda o Paulu i Pauli, Pál és Paula, Pauls un Paula, Легенда о Пауле и Пауле, パウルとパウラの伝説

6.8
6.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

