Мобильный воин Гандам: Вспышка Хэтэуэя - official trailer [subtitled]
Мобильный воин Гандам: Вспышка Хэтэуэя
6.6

Мобильный воин Гандам: Вспышка Хэтэуэя

, 2021
Kidô Senshi Gandamu Senkô no Hasauei
Япония / боевик, анимация, драма / 18+
Трейлеры
Мобильный воин Гандам: Вспышка Хэтэуэя - official trailer [subtitled]
О фильме

Хэтэуэй Ноа возглавляет мятеж против Земной Федерации после восстания Чара, но встреча с офицером вражеской армии и загадочной женщиной меняет его судьбу.

В ролях

Кэнсё Оно
Рэина Уэда
Дзюнъити Сувабэ
Сома Саито
Ацуми Танэдзаки
Кэндзиро Цуда
Режиссер Мурасэ Сюко
Сценарист Yasuyuki Muto, Ёсиюки Томино
Композитор Хироюки Савано
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 30 июня 2021
Премьера в мире 11 июня 2021
Дата выхода
5 марта 2026 Гонконг
6 марта 2026 Тайвань
24 апреля 2026 Южная Корея 15
11 июня 2021 Япония G
Сборы в мире $18 731 309
Производство Sunrise, Bandai Namco Entertainment, Bandai Spirits
Другие названия
Kidô Senshi Gandamu Senkô no Hasauei, Mobile Suit Gundam Hathaway, Mobile Suit Gundam: Hathaway, Mobile Suit Gundam: L'éclat de Hathaway, 机动战士高达：闪光的哈萨维, Kidō Senshi Gan Damu Senkō no Hasawei, Kidō Senshi Gandamu Senkō no Hasawei, Kidô senshi Gandamu: Senkô no Hasauei, Kidō Senshi Gundam Senkō no Hathaway, Kido Usenshi Gan Damu Senkō no Hasawei, Kido Usenshi Gandamu Senkō no Hasawei, Kidou Senshi Gundam: Senkou no Hathaway, Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash, Мобильный воин Гандам: Вспышка Хэтэуэя, きどうせんしガンダム せんこうのハサウェイ, 機動戦士ガンダム 閃光のハサウェイ, 機動戰士鋼彈 閃光的哈薩威, 機動戰士高達：閃光之凱薩衛

