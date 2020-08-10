Будущее лето

, 1985
L'été prochain
Франция / драма / 18+
О фильме

В большой семье Эдуарда младшие дети еще в пеленках, а старшие уже в заботах взрослой жизни. Эдуард, капризный муж и отец шести детей встречается с Жанной, ей сорок. Дино, его дочь, женщина тридцати лет, влюблена в Поля. Другая его дочь Сидони, ей двадцать и она только что встретила мужчину своей мечты. Любовь переживается по-разному — в двадцать, тридцать или сорок. Годы дают о себе знать и отец семейства попадает в клинику. Узнав об этом, вся семья собирается вокруг него. Переживание за жизнь отца объединяет их снова вместе – как в старые добрые времена.

В ролях

Филипп Нуаре
Клаудия Кардинале
Фанни Ардан
Жан-Луи Трентиньян
Мари Трентиньян
Пьер-Лу Ражо
Режиссер Надин Трентиньян
Сценарист Надин Трентиньян
Композитор Филипп Сард
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1985
Премьера онлайн 10 августа 2020
Премьера в мире 9 января 1985
Дата выхода
15 августа 1986 США
12 июня 1987 Уругвай
9 января 1985 Франция
Производство Sara Films, TF1 Films Production
Другие названия
L'été prochain, El próximo verano, Amor de Verão, Die Familienpyramide, Jövő nyáron, L'estate prossima, Nächsten Sommer vielleicht, Następne lato, Neste sommer... i Amerika, Next Summer, Будущее лето

Рейтинг фильма

5.6 IMDb

