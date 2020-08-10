В большой семье Эдуарда младшие дети еще в пеленках, а старшие уже в заботах взрослой жизни. Эдуард, капризный муж и отец шести детей встречается с Жанной, ей сорок. Дино, его дочь, женщина тридцати лет, влюблена в Поля. Другая его дочь Сидони, ей двадцать и она только что встретила мужчину своей мечты. Любовь переживается по-разному — в двадцать, тридцать или сорок. Годы дают о себе знать и отец семейства попадает в клинику. Узнав об этом, вся семья собирается вокруг него. Переживание за жизнь отца объединяет их снова вместе – как в старые добрые времена.