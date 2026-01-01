Каждой истории — своё время. И время покорной и смиренной девочки, которая пошла в метель за подснежниками, ушло. Как и время историй, где персонажам всё достаётся по воле случая.



Знаменитая легенда про 12 месяцев обретает новую героиню, а каждый из 12 месяцев получит своё лицо, характер и даже мечту. Девушка Марушка больше не пойдёт безвольно навстречу метели, но будет бороться за свое счастье. И потому, помимо подснежников, она найдёт приключения, поучаствует в погонях и попадёт на самый настоящий бал. Масштабный, красивый и чарующий бал, который подарит ей встречу с принцем. Но эта встреча теперь — не благосклонность судьбы, а порыв двух молодых сердец, который приведёт к большой любви.