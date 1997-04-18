6.2
Киноафиша Фильмы Любовь без слов
6.2

Любовь без слов

, 1997
Koyla
Индия / боевик, драма, мюзикл / 18+
Постер фильма Любовь без слов
6.2

О фильме

Богачу Радже на глаза попадается Гаури, деревенская красавица. Воспылав к девушке безумной страстью, он посылает ей предложение выйти замуж, вместе с фотографией Шанкара - своего безропотного слуги. Гаури влюбляется в Шанкара на фотографии. В день свадьбы Гаури узнает в толпе Шанкара, срывает свадебный покров с жениха и ужасается от старого и злобного лица Раджи, покрытого морщинами. Не желая жить со стариком, Гаури вместе с Шанкаром убегают в джунгли. Разгневанный Раджа посылает за беглецами вооруженных людей на вертолетах и джипах…

В ролях

Шах Рукх Кхан
Шах Рукх Кхан
Мадхури Дикшит
Мадхури Дикшит
Амриш Пури
Амриш Пури
Ранджит
Джонни Левер
Дипшика
Режиссер Ракеш Рошан
Сценарист Ракеш Рошан, Сачин Бхоумик, Anwar Khan, Ravi Kapoor
Композитор Раджеш Рошан
Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 46 минут
Год выпуска 1997
Премьера в мире 18 апреля 1997
18 апреля 1997 Индия A
Сборы в мире $37 795
Производство Film Kraft
Другие названия
Koyla, Coal, Glut der Rache - Koyla, Izhorsiz muhabbat, Węgiel, Любовь без слов, कोयला

6.2
6.2 IMDb

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Заманчивое предложение: ведьм на Руси определяли по безобидному вопросу – сейчас даже звучит смешно (а тогда могли казнить)
«Мал ростом и некрасив»: из-за обидного прозвища Лермонтов ополчился на весь белый свет – испортил жизнь десяткам женщин
Это блюдо помогло Пушкину пережить ссылку: печеный картофель по-чухонски поэт ел, даже вернувшись в Петербург
Поп с кулаками и зэки с пистолетом: в «Штрафбате» нашли вагон и маленькую тележку ляпов, от которых плевались ветераны
«Эх, сейчас бы супчику горяченького!»: что на самом деле ел Жеглов из «Места встречи изменить нельзя» и как это приготовить
Любите природу и кино СССР? Для вас тест: угадайте 5 фильмов по кадру с пикником
Этот сериал Netflix «в 357 раз лучше "Игры престолов"»: а ведь там нет ни одного дракона – зато оценка 8.2 на IMDb
Первый достойный русский ужастик большинство россиян увидели ещё детьми: «Мне 38, до сих пор боюсь пересматривать»
Угадаете лучший боевик всех времен? Это не «Терминатор» — но фильм «потрясающий от начала и до конца»
Испанцам показали культовый фильм СССР о войне: не «Иди и смотри», но было «грустно» и «тяжело» – вот что думают
Скучаете по «Первому отделу»? Вот канадский детектив с напарницами, который скрасит ожидание 6-го сезона
