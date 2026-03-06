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Постер фильма Tai
6.2
Киноафиша Фильмы Tai
6.2

Tai

, 2026
Tai
Вьетнам / боевик, драма
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Постер фильма Tai
6.2
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Vinh Râu
Mỹ Tâm
Kim Hải
Huỳnh Thi
Hai
Long Đẹp Trai
Công Ninh
Ngô Phạm Hạnh Thúy
Tran Kim Hai
Ан Хонг
Ngo Pham Hanh Thuy
Sy Toàn
Long Dep Trai
Режиссер Mai Tài Phến
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Вьетнам
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2026
Премьера в мире 6 марта 2026
Дата выхода
6 марта 2026 Вьетнам
24 апреля 2026 Канада PG
Сборы в мире $1 854 797
Другие названия
Tai, Tài

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Обновлено 20 апреля 2026

Отзывы о фильме

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