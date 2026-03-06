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Скоро в прокате «Смешарики сквозь вселенные»
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6.2
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Tai
6.2
Tai
, 2026
Tai
Вьетнам / боевик, драма
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
6.2
Пойду
0
Не пойду
0
В ролях
Vinh Râu
Mỹ Tâm
Kim Hải
Huỳnh Thi
Hai
Long Đẹp Trai
Công Ninh
Ngô Phạm Hạnh Thúy
Tran Kim Hai
Ан Хонг
Ngo Pham Hanh Thuy
Sy Toàn
Long Dep Trai
Режиссер
Mai Tài Phến
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Вьетнам
Продолжительность
1 час 41 минута
Год выпуска
2026
Премьера в мире
6 марта 2026
Дата выхода
6 марта 2026
Вьетнам
24 апреля 2026
Канада
PG
Сборы в мире
$1 854 797
Другие названия
Tai, Tài
Еще
Рейтинг фильма
6.2
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
Обновлено 20 апреля 2026
Отзывы о фильме
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