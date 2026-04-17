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Школьница Сун-нё страдает от лишений и боли, представления о жизни и мире приводят её в замешательство. Её отец, буддист-ский монах, ушел из семьи, мать совсем позабыла о дочери, любовник матери пристаёт к ней. В один из зимних дней Сун-нё приходит в храм. Она решает изучать буддизм, и её посвящают в монахини. В 1989 году фильм участвовал в конкурсе ММКФ и получил бронзового «Святого Георгия» за лучшую женскую роль.
|3 марта 1989
|Южная Корея