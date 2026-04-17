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Постер фильма Вознесись!
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Вознесись!

, 1989
Aje aje balaaje
Южная Корея / драма / 18+
Постер фильма Вознесись!

О фильме

Школьница Сун-нё страдает от лишений и боли, представления о жизни и мире приводят её в замешательство. Её отец, буддист-ский монах, ушел из семьи, мать совсем позабыла о дочери, любовник матери пристаёт к ней. В один из зимних дней Сун-нё приходит в храм. Она решает изучать буддизм, и её посвящают в монахини. В 1989 году фильм участвовал в конкурсе ММКФ и получил бронзового «Святого Георгия» за лучшую женскую роль.

В ролях

Kang Soo-youn
Джин Янг-ми
Ю Ин-чхон
Хан Джи-иль
Чон Му-сон
Byeong-kyeong Ahn
Режиссер Им Квон Тэк
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1989
Премьера в мире 3 марта 1989
Дата выхода
3 марта 1989 Южная Корея
Другие названия
아제아제 바라아제, Ajeaje baraaje, Aje aje bara aje

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Обновлено 17 апреля 2026

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