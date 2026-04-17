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6.3
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ThimmarajuPalli TV
6.3
ThimmarajuPalli TV
, 2026
Thimmarajupalli TV
Индия / комедия, драма, детектив
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
6.3
В ролях
Anshuman
Chittibabu
Veda Jallandar
Herione
Swathi Karimireddy
Latheesh Keelapattu
Pradeep Kotte
Rajashri Madaka
K.L. Madan
Karishma Nellore
T V Raman
Sai Tej
Hero
Sathyanarayana Vaddadhi
Режиссер
V. Muniraju
Сценарист
V. Muniraju
Композитор
Vamsikanth Rekhana
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 2 минуты
Год выпуска
2026
Сборы в мире
$3 897
Производство
Sumaira Studios, KA Productions
Другие названия
Thimmarajupalli TV
Еще
Рейтинг фильма
6.3
Оцените
13
голосов
4.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 17 апреля 2026
Отзывы о фильме
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