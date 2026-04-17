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Постер фильма ThimmarajuPalli TV
6.3
Киноафиша Фильмы ThimmarajuPalli TV
6.3

ThimmarajuPalli TV

, 2026
Thimmarajupalli TV
Индия / комедия, драма, детектив
Постер фильма ThimmarajuPalli TV
6.3

В ролях

Anshuman
Chittibabu
Veda Jallandar
Herione
Swathi Karimireddy
Latheesh Keelapattu
Pradeep Kotte
Rajashri Madaka
K.L. Madan
Karishma Nellore
T V Raman
Sai Tej
Hero
Sathyanarayana Vaddadhi
Режиссер V. Muniraju
Сценарист V. Muniraju
Композитор Vamsikanth Rekhana
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2026
Сборы в мире $3 897
Производство Sumaira Studios, KA Productions
Другие названия
Thimmarajupalli TV

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 13 голосов
4.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 17 апреля 2026

Отзывы о фильме

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