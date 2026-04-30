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Постер фильма Kara
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Киноафиша Фильмы Kara
6.9

Kara

, 2026
Kara
Индия / криминал, драма, триллер
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Постер фильма Kara
6.9
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Дхануш
Дхануш
Karasaami 'Kara'
Мамита Байджу
Selli
Сурадж Венджарамуду
Bharathan
Карунас
Kasi Maayan
Джаярам
Muthu Selvan
М.С. Бхаскар
Kangayya
Prithvi Pandiarajan
Murugesan
Sreeja Ravi
Dhanam
Dhanesh Koliyat
Chithirakkottai Manager
S R Pandiyan
К.С. Равикумар
Kandhasaami
Kushmitha
Режиссер Виньеш Раджа
Сценарист Alfred Prakash, Виньеш Раджа, Raju Murugan, Дхануш, Gopal Ram
Композитор Г. В. Пракаш Кумар
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 39 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 28 мая 2026
Премьера в мире 30 апреля 2026
Дата выхода
30 апреля 2026 Индия U/A 16+
30 апреля 2026 ОАЭ 18TC
30 апреля 2026 Сингапур NC16
Сборы в мире $336 535
Производство Think Studios, Vels Film International
Другие названия
Kara, #D54, คารา: ปล้นปลดแอก, D54

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 15 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 17 апреля 2026

Отзывы о фильме

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