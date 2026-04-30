В ролях
Сурадж Венджарамуду
Bharathan
Prithvi Pandiarajan
Murugesan
Dhanesh Koliyat
Chithirakkottai Manager
К.С. Равикумар
Kandhasaami
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Виньеш Раджа
Сценарист
Alfred Prakash, Виньеш Раджа, Raju Murugan, Дхануш, Gopal Ram
Композитор
Г. В. Пракаш Кумар
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 39 минут
Год выпуска
2026
Премьера онлайн
28 мая 2026
Премьера в мире
30 апреля 2026
Дата выхода
|30 апреля 2026
|Индия
|
|U/A 16+
|30 апреля 2026
|ОАЭ
|
|18TC
|30 апреля 2026
|Сингапур
|
|NC16
Сборы в мире
$336 535
Производство
Think Studios, Vels Film International
Другие названия
Kara, #D54, คารา: ปล้นปลดแอก, D54