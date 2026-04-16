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Чарли против Шоколадной фабрики
Чарли против Шоколадной фабрики
Charlie vs. the Chocolate Factory
США / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
В ролях
Тайка Вайтити
Willy Wonka
Кит Коннор
Charlie Paley
Сценарист
Роальд Даль
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Производство
Netflix Animation, Sony Pictures Imageworks (SPI)
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
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голосов
Обновлено 16 апреля 2026
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