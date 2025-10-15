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В конце двадцатилетнего срока во главе прихода, в котором долгов было больше, чем прихожан, отец Стив проводит свадебную церемонию своей школьной возлюбленной Изабель. Однако жених сбегает, и Изабель оказывается негде жить. Стив предлагает ей поселиться в церкви, но с одним условием: там разрешено жить только монахиням. Это святое деяние вскоре пробуждает старые чувства, а Стиву приходится выбирать между клятвой, данной Богу, и своим сердцем.