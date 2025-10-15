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Постер фильма Главное - верить
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8.0

Главное - верить

, 2025
Os Infiéis
Бразилия / комедия / 18+
Трейлеры
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Постер фильма Главное - верить
8.0
Пойду 0
Не пойду 0
Главное - верить - Трейлер
Главное - верить  Трейлер

О фильме

В конце двадцатилетнего срока во главе прихода, в котором долгов было больше, чем прихожан, отец Стив проводит свадебную церемонию своей школьной возлюбленной Изабель. Однако жених сбегает, и Изабель оказывается негде жить. Стив предлагает ей поселиться в церкви, но с одним условием: там разрешено жить только монахиням. Это святое деяние вскоре пробуждает старые чувства, а Стиву приходится выбирать между клятвой, данной Богу, и своим сердцем.

В ролях

Otávia Batista de Castro
Dona Etelvina
Emilio Farias
Aníbal
Леандру Фирмину
Bispo Dom Domênico
Рафаэль Лозано
Рафаэль Лозано
Santos Dumont
Эдуардо Мендонса
Эдуардо Мендонса
Padre Jesus
Лусиана Паэс
Isabel
Rafael Pimenta
Padre Estevão
Paula Silvestre
Irmã Joana
Сценарист Tomás Fleck, Лусиана Паэс, Rafael Pimenta
Композитор Renan Franzen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 15 октября 2025
Бюджет 1 500 000 BRL
Производство Jubarte BR, LPB Content
Другие названия
Os Infiéis, You Gotta Have Faith, Главное - верить

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 14 голосов
7.7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 
Обновлено 16 апреля 2026

Трейлеры фильма

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Главное - верить - Трейлер
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Отзывы о фильме

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