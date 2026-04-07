Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
|22 апреля 2026
|Австралия
|22 апреля 2026
|Австрия
|22 апреля 2026
|Великобритания
|22 апреля 2026
|Германия
|22 апреля 2026
|Гонконг
|22 апреля 2026
|Дания
|22 апреля 2026
|Индонезия
|22 апреля 2026
|Ирландия
|22 апреля 2026
|Испания
|30 апреля 2026
|Канада
|30 апреля 2026
|Мексика
|19 апреля 2026
|Польша
|22 апреля 2026
|Португалия
|30 апреля 2026
|США
|NR
|22 апреля 2026
|Сингапур
|PG13
|22 апреля 2026
|Таиланд
|22 апреля 2026
|Тайвань
|22 апреля 2026
|Филиппины
|22 апреля 2026
|Южная Корея
|ALL
|17 апреля 2026
|Япония
|G