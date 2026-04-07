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Постер фильма ONE OK ROCK Detox Japan Tour 2025 At Nissan Stadium In Cinemas
8.3
Киноафиша Фильмы ONE OK ROCK Detox Japan Tour 2025 At Nissan Stadium In Cinemas
8.3

ONE OK ROCK Detox Japan Tour 2025 At Nissan Stadium In Cinemas

, 2026
ONE OK ROCK Detox Japan Tour 2025 At Nissan Stadium In Cinemas
Япония, Южная Корея / концерт
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Постер фильма ONE OK ROCK Detox Japan Tour 2025 At Nissan Stadium In Cinemas
8.3
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В ролях

森内貴寛
山下 亨
小浜良太
神吉 智也
Kanki
Toru Yamashita
Режиссер Naoto Amazutsumi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Япония / Южная Корея
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 7 апреля 2026
Дата выхода
22 апреля 2026 Австралия
22 апреля 2026 Австрия
22 апреля 2026 Великобритания
22 апреля 2026 Германия
22 апреля 2026 Гонконг
22 апреля 2026 Дания
22 апреля 2026 Индонезия
22 апреля 2026 Ирландия
22 апреля 2026 Испания
30 апреля 2026 Канада
30 апреля 2026 Мексика
19 апреля 2026 Польша
22 апреля 2026 Португалия
30 апреля 2026 США NR
22 апреля 2026 Сингапур PG13
22 апреля 2026 Таиланд
22 апреля 2026 Тайвань
22 апреля 2026 Филиппины
22 апреля 2026 Южная Корея ALL
17 апреля 2026 Япония G
Сборы в мире $4 213 843
Производство Toho Next, CJ 4DPlex
Другие названия
One Ok Rock Detox Japan Tour 2025 at Nissan Stadium in Cinemas

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 13 голосов
9 IMDb
Обновлено 16 апреля 2026

Отзывы о фильме

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