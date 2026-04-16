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Постер фильма Между жизнями
Киноафиша Фильмы Между жизнями

Между жизнями

, 2026
In between living/ atal
Бангладеш / 18+
Постер фильма Между жизнями

О фильме

Кинематографическое воплощение внутренних эмоций автора фильма. Ему часто кажется, что он уже умирал и живёт не своей жизнью. Иногда он задаётся вопросом: «А рождался ли я вообще когда-нибудь? Возможно, я смогу переродиться после смерти, но сейчас живу вместо кого-то другого». Процесс создания фильма стал для автора своеобразным медитативным путешествием. Он не ставил перед собой задачу рассказать какую-либо историю. Кинокадр стал для него подобием холста, на котором он просто рисовал то, что чувствовал

Детали фильма

Страна Бангладеш
Продолжительность 1 час 19 минут
Год выпуска 2026

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Обновлено 16 апреля 2026

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