Кинематографическое воплощение внутренних эмоций автора фильма. Ему часто кажется, что он уже умирал и живёт не своей жизнью. Иногда он задаётся вопросом: «А рождался ли я вообще когда-нибудь? Возможно, я смогу переродиться после смерти, но сейчас живу вместо кого-то другого». Процесс создания фильма стал для автора своеобразным медитативным путешествием. Он не ставил перед собой задачу рассказать какую-либо историю. Кинокадр стал для него подобием холста, на котором он просто рисовал то, что чувствовал