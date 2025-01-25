Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Дом, который построил Джек» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
6.5
Киноафиша Фильмы Две женщины
Две женщины

Deux femmes en or
Канада / комедия / 18+
Трейлеры
Пойду 0
Не пойду 0
Пойду 0
Не пойду 0
О фильме

Виолетта и Флоранс не понимают, что с ними происходит. Одна в декретном отпуске, другая на больничном, одна очень эмоциональна, другая ничего не чувствует. Обе соседки, несмотря на карьеру и семью несчастны. Первая измена Флоранс станет откровением. Если счастье — это бунт против жесткого общества, ориентированного на результаты, секс с курьером может стать настоящей революцией, а для двух подруг — глотком свежего воздуха, на который они так надеялись.

В ролях

Карин Гонтье-Хиндман
Лоранс Лебёф
Феликс Моати
Мани Солейманлу
Софи Нелисс
Жюльетт Гарьепи
Режиссер Chloé Robichaud
Сценарист Catherine Léger
Композитор Philippe Brault
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 25 января 2025
Дата выхода
13 ноября 2025 Бразилия 16
3 апреля 2026 Великобритания 15
16 апреля 2026 Израиль 16
30 мая 2025 Канада
4 марта 2026 Франция
Производство 9500-4750 Québec, Amérique Film
Другие названия
Deux femmes en or, Two Women, Deux femmes et quelques hommes, Dziewczyny jak złoto, Entre Duas Mulheres, Две жени

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Две женщины - official trailer [subtitled]
Две женщины Official trailer [subtitled]
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше