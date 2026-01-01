Измени свою жизнь

, 1966
Mudar de Vida
Португалия / драма / 18+
О фильме

После завершения военной службы во время Ангольской войны за независимость Аделино возвращается в португальскую рыбацкую деревню, которую считает своим домом, и обнаруживает, что любимая им женщина вышла замуж за его брата. Охваченный горечью, он отправляется на поиски работы в сельскую местность, где встречает Альбертину, свободолюбивую молодую женщину, которая призывает его изменить свою жизнь.

В ролях

Херальдо Дел Рей
Изабэль Рут
Мария Барросо
João Guedes
Констанция Наварро
Nunes Vidal
Режиссер Паулу Роша
Сценарист Паулу Роша, António Reis
Композитор Carlos Paredes
Детали фильма

Страна Португалия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1966
Премьера в мире 10 сентября 1966
20 апреля 1967 Португалия
Бюджет 600 000 PTE
Производство Produções Cunha Telles
Mudar de Vida, Change of Life, Change One's Life, Changer de vie, Das Leben ändern, Zmienione życie, Życiowa zmiana, 新しい人生

7.3
7.3 IMDb

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Омар Хайям одной фразой объяснил, почему мужчины изменяют женам: причина всегда одна
На улицах Японии почти не встречаются люди с лишним весом: и это не генетика — причина куда банальнее
Заманчивое предложение: ведьм на Руси определяли по безобидному вопросу – сейчас даже звучит смешно (а тогда могли казнить)
Первый достойный русский ужастик большинство россиян увидели ещё детьми: «Мне 38, до сих пор боюсь пересматривать»
Докажите, что «В бой идут одни "старики"» – ваш любимый фильм: найдите среди 6 кадров тот, что из другого кино (тест)
Любите природу и кино СССР? Для вас тест: угадайте 5 фильмов по кадру с пикником
Угадаете лучший боевик всех времен? Это не «Терминатор» — но фильм «потрясающий от начала и до конца»
«После него жить не хочется», – говорил Рязанов про этот свой фильм: зрителей пугает сильнее любого голливудского ужастика
Скучаете по «Первому отделу»? Вот канадский детектив с напарницами, который скрасит ожидание 6-го сезона
«Людк, а Людк» — глянь, какая прическа! Попробуйте угадать 7/7 советских фильмов только по волосам героини (тест)
Поп с кулаками и зэки с пистолетом: в «Штрафбате» нашли вагон и маленькую тележку ляпов, от которых плевались ветераны
