Семь нот в темноте

, 1977
Sette note in nero
Италия / драма, ужасы, детектив / 18+
О фильме

В этом напряженном триллере Л. Фульчи обратился к хичкоковским традициям. Вирджиния - женщина, обладающая экстрасенсорными способностями. Ее посещает видение убийства. Она пытается помогать полиции в его раскрытии. Однако вскоре психоаналитик Вирджинии, а потом и она сама, понимают, что видение было не из прошлого, а из будущего. А жертвой покушения станет... Вирджиния...

В ролях

Дженнифер О’Нил
Габриэле Ферцетти
Габриэле Ферцетти
Марк Порель
Джанни Гарко
Ида Галли
Ида Галли
Riccardo Parisio Perrotti
Режиссер Лучио Фульчи
Сценарист Роберто Джанвити, Лучио Фульчи, Дардано Саккетти
Композитор Franco Bixio, Vince Tempera, Фабио Фрицци
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 1977
Премьера в мире 10 августа 1977
Дата выхода
22 сентября 1977 Италия 14+
23 марта 1979 США R
4 марта 1981 Франция 12
Производство Rizzoli Film, Cinecompany
Другие названия
Sette note in nero, The Psychic, Murder to the Tune of the Seven Black Notes, Death Tolls Seven Times, L'emmurée vivante, Siete notas en negro, Demoniac, Die sieben schwarzen Noten, Dolce Come Morire, Gwai gan, Pentagramma in Nero, Premonição, Sedam nota u crnom, Sete Notas Negras, Seven Black Note, Siedem czarnych nut, Sinfonia in Nero, The Psychic, Murder to the Tune of the Seven Black Notes, Семь нот в темноте, 더 싸이킥

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb

