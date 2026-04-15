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Атос Маньяни возвращается в город, где был убит его отец — герой антифашистского движения. Теперь молодой человек оказывается втянутым в паутину из лжи и интриг, в которой в свое время погряз его отец.
|15 января 1976
|Бельгия
|17 октября 1980
|Бразилия
|1 января 1971
|Иран
|24 апреля 1972
|Испания
|25 марта 1973
|Италия
|6 октября 1972
|Финляндия
|24 ноября 1971
|Франция
|19 апреля 1974
|Швеция
|30 марта 1996
|Южная Корея
|19
|4 августа 1979
|Япония