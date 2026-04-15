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Постер фильма Стратегия паука
6.8
Киноафиша Фильмы Стратегия паука
6.8

Стратегия паука

, 1970
Strategia del ragno
Италия / драма, детектив / 18+
Постер фильма Стратегия паука
6.8

О фильме

Атос Маньяни возвращается в город, где был убит его отец — герой антифашистского движения. Теперь молодой человек оказывается втянутым в паутину из лжи и интриг, в которой в свое время погряз его отец.

В ролях

Джулио Броджи
Athos Magnani, father and son
Алида Валли
Draifa
Пиппо Кампанини
Gaibazzi
Тино Скотти
Costa (e con la partecipazione di)
Аллен Миджетте
Sailor
Franco Giovanelli
Rasori
Attilio Viti
Tamer
Джузеппе Бертолуччи
Portatore della testa di leone
Claudio Cerioli
Bambino dell'osteria
Chiara Regina
bambina a casa di Draifa
Режиссер Бернардо Бертолуччи
Сценарист Хорхе Луис Борхес, Marilù Parolini, Бернардо Бертолуччи, Eduardo de Gregorio
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 25 августа 1970
Дата выхода
15 января 1976 Бельгия
17 октября 1980 Бразилия
1 января 1971 Иран
24 апреля 1972 Испания
25 марта 1973 Италия
6 октября 1972 Финляндия
24 ноября 1971 Франция
19 апреля 1974 Швеция
30 марта 1996 Южная Корея 19
4 августа 1979 Япония
Производство RAI Radiotelevisione Italiana, Red Film
Другие названия
Strategia del ragno, The Spider's Stratagem, A Estratégia da Aranha, Edderkoppens strategi, La estrategia de la araña, La stratégie de l'araignée, Ansatsu no Opera, De strategie van de spin, Die Strategie der Spinne, Esterateji-e ankabout, Hämähäkin juoni, Pókstratégia, Spider's Strategy, Spindelns strategi, Strategia pająka, Stratégia pavúka, Voro strategija, Η στρατηγική της αράχνης, Стратегия паука, Стратегията на паяка, 暗殺のオペラ, استراتژی عنکبوت, Esterāteži-e 'ankabut, Strategija pauka

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb
Обновлено 15 апреля 2026

Отзывы о фильме

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