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Документальный цикл «Рождённые в СССР» – это уникальная кинолетопись, начавшаяся в 1989 году и продолжающаяся уже более тридцати лет. Авторы цикла прослеживают судьбы двадцати детей из разных республик бывшего Советского Союза, возвращаясь к их историям каждые семь лет. Новый фильм посвящен возрасту 35 лет – времени зрелости и переосмысления, когда человек оказывается на «середине» своей жизни. Это сериал о взрослении поколений, о поиске себя и о том, как меняется человек – и вместе с ним меняется мир.