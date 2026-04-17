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Киноафиша Фильмы Рождённые в СССР: 35 лет

Рождённые в СССР: 35 лет

, 2026
Рождённые в СССР: 35 лет
Россия / документальный / 18+
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О фильме

Документальный цикл «Рождённые в СССР» – это уникальная кинолетопись, начавшаяся в 1989 году и продолжающаяся уже более тридцати лет. Авторы цикла прослеживают судьбы двадцати детей из разных республик бывшего Советского Союза, возвращаясь к их историям каждые семь лет. Новый фильм посвящен возрасту 35 лет – времени зрелости и переосмысления, когда человек оказывается на «середине» своей жизни. Это сериал о взрослении поколений, о поиске себя и о том, как меняется человек – и вместе с ним меняется мир.

Режиссер Сергей Мирошниченко
Сценарист Сергей Мирошниченко
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 5 часов 2 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 17 апреля 2026
Другие названия
Rozdyonnye v SSSR: 35 let, Рожденные в СССР: 35 лет, Rozdennye v SSSR: 35 let

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 2 октября 2026

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