Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Айтматов» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Статуи святых
Киноафиша Фильмы Статуи святых

Статуи святых

, 2026
Poon
Филиппины / драма, ужасы
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Статуи святых
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Загадочная смерть главы семьи во время Страстной недели вынуждает трёх его внучек вернуться в родовое поместье. Там их давняя взаимная неприязнь вспыхивает с новой силой как раз в тот момент, когда их начинает терроризировать некая сверхъестественная сила. Существо, связанное со статуей тринадцатого апостола, выбирает младшую правнучку Фэй, чтобы использовать её для раскрытия самых мрачных семейных тайн. Члены семьи понимают, что деревянные статуи святых были свидетелями каждого из грехов, и теперь их жизни зависят от того, смогут ли они принять правду, которая может оказаться куда страшнее любого призрака.

В ролях

Жаклин Хосе
Джина Пареньо
Berta
Lotlot De Leon
Adele
Аллен Дизон
Daniel
Бембол Роко
Келвин Миранда
Benok
Рико Баррера
Althea Ablan
Faye
Will Ashley
Carlo
Janice De Belen
Ria
Joao Constancia
Austin
JC De Vera
Richard
Режиссер Адольфо Аликс мл.
Сценарист Jerry Gracio, Адольфо Аликс мл.
Композитор Eigen Ignacio
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Филиппины
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2026
Премьера онлайн 30 октября 2026
Премьера в мире 17 апреля 2026
Дата выхода
9 сентября 2026 Филиппины R-16
Производство C-Frame Production
Другие названия
Poon, The Hallowed, Статуи святых

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Обновлено 14 сентября 2026

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Рождение империи
Рождение империи
2026, Россия, драма, исторический
Битва моторов
Битва моторов
2026, Россия, приключения, биография, драма
Чудо-юдо
Чудо-юдо
2026, Россия, семейный
Сказка о потерянном времени
Сказка о потерянном времени
2026, Россия, фэнтези
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Морозко
Морозко
2026, Россия, семейный
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Барашек Шон и чудище лохматое
Барашек Шон и чудище лохматое
2026, Великобритания, анимация, комедия, семейный
Сумерки. Сага. Новолуние
Сумерки. Сага. Новолуние
2009, США, фэнтези, мелодрама
Руки вверх 2
Руки вверх 2
2026, Россия, биография
Обитель зла
Обитель зла
2026, Германия / США, ужасы, боевик
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
Приключения мамонтенка. В поисках мамы
2026, Россия, анимация, приключения, семейный
Белые тарелки и сервизы в цветочек — прошлый век: самая модная посуда для дома, такую закупают в рестораны
Хворост из лесу всю осень тащу охапками, хотя печку не топлю: половину пускаю в дело, половину храню до весны – 5+ применений на даче
Свитер с оленями – уже колхоз: вот модель, в которой можно и на фотосессию к Новому году, и в офис (фото)
Детектив с Цыгановым в духе «Ликвидации» можно посмотреть за 3,5 часа: «Очень понравился, это просто его роль!»
Один из лучших сериалов HBO нулевых получил 5 «Золотых глобусов» не за красивые глаза Аль Пачино: не «Сопрано», но тоже шедевр
«Боярский сразу в двух ролях»: если бы «Гарри Поттера» снимали в СССР вместо Англии? Зрители нашли идеальную замену даже для Амбридж
Новый сериал с вайбом «Очень странных дел» осилите за один присест: всего 8 эпизодов – «сюжет с каждым круче и круче»
«Досмотрела его в схватках и поехала рожать»: ради испанского детектива Netflix зрители бросают все дела — 8 серий с оценкой 100/100
Не «Матрица» и не «Интерстеллар»: 3 фантастических триллера, после которых ещё долго не сможете уснуть
Думаете, советское кино — прошлый век? Да эти детективы СССР до сих пор обожают даже на Западе — топ-3 без «17 мгновений» и «Места встречи»
«Если не пойдут по пятам „Слова пацана“, нас ждёт шедевр»: зрители назвали самые ожидаемые сериалы ноября-2026 — полный календарь премьер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше