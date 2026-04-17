Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Загадочная смерть главы семьи во время Страстной недели вынуждает трёх его внучек вернуться в родовое поместье. Там их давняя взаимная неприязнь вспыхивает с новой силой как раз в тот момент, когда их начинает терроризировать некая сверхъестественная сила. Существо, связанное со статуей тринадцатого апостола, выбирает младшую правнучку Фэй, чтобы использовать её для раскрытия самых мрачных семейных тайн. Члены семьи понимают, что деревянные статуи святых были свидетелями каждого из грехов, и теперь их жизни зависят от того, смогут ли они принять правду, которая может оказаться куда страшнее любого призрака.
|9 сентября 2026
|Филиппины
|R-16