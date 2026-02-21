Приехав из Малабара в Варанаси, Дживан останавливается в мотеле Malabar Lodge, однако вскоре понимает, что это совсем не безопасное место. Он запирается в своём номере, но девушка по вызову Каджал умудряется проникнуть туда и завести с ним разговор. Постепенно они становятся друзьями. В течение ночи в заведение по разным поводам прибывают другие люди, и это многое меняет в каждом из персонажей. «Куколка» сочетает в себе романтику, саспенс и драму, напоминая о том, что в каждом человеке скрывается первобытная сущность, находящаяся в процессе эволюции.