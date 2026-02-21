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Постер фильма Куколка
Киноафиша Фильмы Куколка

Куколка

, 2026
പ്യൂപ്പ
Индия / драма / 18+
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О фильме

Приехав из Малабара в Варанаси, Дживан останавливается в мотеле Malabar Lodge, однако вскоре понимает, что это совсем не безопасное место. Он запирается в своём номере, но девушка по вызову Каджал умудряется проникнуть туда и завести с ним разговор. Постепенно они становятся друзьями. В течение ночи в заведение по разным поводам прибывают другие люди, и это многое меняет в каждом из персонажей. «Куколка» сочетает в себе романтику, саспенс и драму, напоминая о том, что в каждом человеке скрывается первобытная сущность, находящаяся в процессе эволюции.

В ролях

Jeevesh Varghese
Hrudaya
Promod Padiyath
Geomy George
Режиссер Tony sukumar
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 2 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 21 февраля 2026

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Обновлено 15 апреля 2026

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Частые вопросы о фильме «Куколка»

Когда премьера фильма «Куколка»?

Мировая премьера фильма «Куколка» — 21 февраля 2026.

Сколько длится фильм «Куколка»?

Продолжительность фильма «Куколка» — 2 часа 2 минуты.

Кто режиссёр фильма «Куколка»?

Режиссёр фильма «Куколка» — Tony sukumar.

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