Студентка Арчана влюбляется в своего университетского преподавателя Сукхенду. Это вызывает недовольство её матери, которая считает, что молодой человек недостоин её дочери и их семьи. Однако девушка, получив благословение отца, всё же выходит замуж за Сукхенду. Мать третирует молодую семью, упрекая зятя в бедности. Он настаивает, чтобы супруга разорвала все отношения с матерью. Арчана уходит от мужа, но когда решает вернуться, оказывается, что Сукхенду уволился и уехал за границу. В 1963 году фильм участвовал в конкурсе ММКФ, а актриса Сучитра Сен получила приз за лучшую женскую роль.

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