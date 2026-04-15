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Постер фильма Брачные клятвы
8.3
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8.3

Брачные клятвы

, 1963
Saat Pake Bandha
Индия / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Брачные клятвы
8.3

О фильме

Студентка Арчана влюбляется в своего университетского преподавателя Сукхенду. Это вызывает недовольство её матери, которая считает, что молодой человек недостоин её дочери и их семьи. Однако девушка, получив благословение отца, всё же выходит замуж за Сукхенду. Мать третирует молодую семью, упрекая зятя в бедности. Он настаивает, чтобы супруга разорвала все отношения с матерью. Арчана уходит от мужа, но когда решает вернуться, оказывается, что Сукхенду уволился и уехал за границу. В 1963 году фильм участвовал в конкурсе ММКФ, а актриса Сучитра Сен получила приз за лучшую женскую роль.

В ролях

Сучитра Сен
Соумитра Чаттерджи
Sukhendu
Chhaya Devi
Archana's Mother
Пахади Саньял
Molina Devi
Sukhendu's aunt
Tarun Kumar
Gita Dey
Gouri Banerjee
Panchanan Bhattacharya
Ira Chakraborty
Шайлен Мухерджи
Madhuri Chakraborty
Режиссер Ajoy Kar
Сценарист Nripendrakrishna Chatterjee, Ashutosh Mukherjee
Композитор Hemanta Mukherjee
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1963
Премьера в мире 31 марта 1963
Дата выхода
31 марта 1963 Индия
Другие названия
Saat Pake Bandha, Брачные клятвы, Saat pake badha, The Marriage Vows

Рейтинг фильма

8.3
Оцените 10 голосов
8.3 IMDb
Обновлено 15 апреля 2026

Отзывы о фильме

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