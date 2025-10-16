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Постер мультфильма Стая – стимпанк-версия
Киноафиша Фильмы Стая – стимпанк-версия

Стая – стимпанк-версия

, 2025
Revoada - Versão Steampunk
Бразилия / боевик, анимация / 18+
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Постер мультфильма Стая – стимпанк-версия
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О фильме

Действие фильма разворачивается в полузасушливом регионе на северо-востоке Бразилии. Правительственные войска, известные своей жестокостью Volante, вторгаются в лагерь преступников под предводительством легендарного Капитана. По приказу безжалостного Шотгана солдаты убивают Капитана и его спутницу Марию. На противоположном берегу реки другая бандитская группировка, во главе с авторитетом Нью-Муном, наблюдает за кровавой бойней. В этот момент Нью-Мун клянется отомстить, несмотря на то, что его отряд также оказывается под прицелом Volante.

Режиссер Ducca Rios
Сценарист José Umberto, Ana Claudia Caldas, Amanda Aouad, Ducca Rios
Композитор Lirinha, Ducca Rios, Luciano Silva
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Бразилия
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 16 октября 2025
Бюджет 100 000 BRL
Производство Basset Hound Filmes, Origem Produtora de Conteúdo
Другие названия
Revoada - Versão Steampunk, The Flock - Steampunk Version, Стая - стимпанк-версия

Рейтинг мультфильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие мультфильмы 
Обновлено 14 апреля 2026

Отзывы о мультфильме

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