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Действие фильма разворачивается в полузасушливом регионе на северо-востоке Бразилии. Правительственные войска, известные своей жестокостью Volante, вторгаются в лагерь преступников под предводительством легендарного Капитана. По приказу безжалостного Шотгана солдаты убивают Капитана и его спутницу Марию. На противоположном берегу реки другая бандитская группировка, во главе с авторитетом Нью-Муном, наблюдает за кровавой бойней. В этот момент Нью-Мун клянется отомстить, несмотря на то, что его отряд также оказывается под прицелом Volante.