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Постер фильма Кто кого
6.2
Кто кого - Трейлер
Киноафиша Фильмы Кто кого
6.2

Кто кого

, 1990
Ripoux contre ripoux
Франция / боевик, комедия, криминал / 18+
Трейлеры
Постер фильма Кто кого
6.2
Кто кого - Трейлер
Кто кого  Трейлер

О фильме

Продажный и его неподкупный напарник попались на пустяке, и их выгнали из полиции, после чего им пришлось уехать на ферму к старому другу Рене. Пришедшая же им на смену пара негодяев поставила вымогательство на широкую ногу. С таким размахом, что все мелкие жулики, смеявшиеся над старостью и юностью наших героев, против которых дружно давали показания, просто взвыли. Взвыли и послали делегацию к отверженным бедолагам, забавляющимся мошенничеством на скачках. Они умоляли их вернуться и спасти от новых полицейских, по форме «работы» больше напоминающих беспредельных рэкетиров. И они вернулись…

В ролях

Тьерри Лермитт
Тьерри Лермитт
François Lesbuche
Филипп Нуаре
Филипп Нуаре
René Boirond
Грейс Де Капитани
Natacha
Ги Маршан
Guy Brisson
Жан-Пьер Кастальди
Jean-Pierre Portal
Лин Рено
Лин Рено
Simone
Мишель Омон
Мишель Омон
Bloret
Жан-Клод Бриали
Жан-Клод Бриали
Le banquier
Жан Бенгиги
Cesarini
Кристиан Буйетт
Le bijoutier
Roger Jendly
Ален Мотте
Режиссер Клод Зиди
Сценарист Дидье Каминка, Клод Зиди, Симон Микаэль
Композитор Франсис Ле
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1990
Премьера в мире 7 февраля 1990
Дата выхода
7 февраля 1990 Франция U

Где посмотреть фильм

ОККО
Производство Films 7, Orly Films, Sédif Productions
Другие названия
Ripoux contre ripoux, Die Bestechlichen 2 - Gauner gegen Gauner, El regreso de los repodridos, Gauner gegen Gauner, Le cop 2, Les ripoux 2, Les ripoux 2: Ripoux contre ripoux, Monkey business 2, Muta och kör 2, My New Partner at the Races, My New Partner II, My New Partner: Part II, Pariisin kytät 2, Prehnití proti prehnitým, Prohnilí proti prohnilym, Prohnilí proti prohnilým, Skorumpowani 2, Socorro! Chamem o Ladrão, Strisser på skråplan 2, Zsaroló zsaruk 2., Відкрийте, поліція 2, Кто кого, Отворете, полиция! 2, Откройте, полиция! 2, Продажні проти продажних, Откройте, полиция! - 2, Відчиніть, поліція 2, 皇牌雜差續集

Рейтинг фильма

6.2
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 14 апреля 2026

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Кто кого - Трейлер
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