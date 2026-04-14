Продажный и его неподкупный напарник попались на пустяке, и их выгнали из полиции, после чего им пришлось уехать на ферму к старому другу Рене. Пришедшая же им на смену пара негодяев поставила вымогательство на широкую ногу. С таким размахом, что все мелкие жулики, смеявшиеся над старостью и юностью наших героев, против которых дружно давали показания, просто взвыли. Взвыли и послали делегацию к отверженным бедолагам, забавляющимся мошенничеством на скачках. Они умоляли их вернуться и спасти от новых полицейских, по форме «работы» больше напоминающих беспредельных рэкетиров. И они вернулись…