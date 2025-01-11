В живописной шотландской деревушке в Шотландском высокогорье соревнуются участники со всего мира за титул чемпиона мира по приготовлению овсяной каши, имея при себе лишь овес, соль и воду. По мере того как заканчивается срок полномочий больного вождя овсяной каши, он отправляется на поиски преемника. На фоне ожесточенного соперничества и обаяния эксцентричных местных жителей этот документальный фильм погружается в историю деревни и раскрывает захватывающее кулинарное зрелище
|12 сентября 2025
|Великобритания
|PG
|16 октября 2025
|Нидерланды
|AL