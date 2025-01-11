Золотая лопатка

, 2025
The Golden Spurtle
Австралия / документальный / 18+
В живописной шотландской деревушке в Шотландском высокогорье соревнуются участники со всего мира за титул чемпиона мира по приготовлению овсяной каши, имея при себе лишь овес, соль и воду. По мере того как заканчивается срок полномочий больного вождя овсяной каши, он отправляется на поиски преемника. На фоне ожесточенного соперничества и обаяния эксцентричных местных жителей этот документальный фильм погружается в историю деревни и раскрывает захватывающее кулинарное зрелище

Тоби Уилсон
Йен Бишоп
Чарли Миллер
Лиза Уильямс
Адам Киани
Режиссер Константин Кости
Сценарист Константин Кости
Композитор Simon Bruckard
Страна Австралия
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 11 января 2025
Дата выхода
12 сентября 2025 Великобритания PG
16 октября 2025 Нидерланды AL
Сборы в мире $378 525
Производство Hytra Films, Hopscotch Films
The Golden Spurtle

7.6
7.6 IMDb
Лучшие фильмы 2025 года 

Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Прыгуны
Прыгуны
2026, США, приключения, анимация, комедия, фантастика, семейный
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Толстяк Юзи
Толстяк Юзи
2025, Китай / Иран, анимация
Гуру
Гуру
2025, Франция, триллер
Королек моей любви
Королек моей любви
2026, Россия / Индия, комедия, мюзикл
Котлеты мягче облака и тают во рту: добавляю один ингредиент — фарш становится сочным как в детстве у бабушки
Что можно было купить на 1 рубль в СССР — список впечатляет до сих пор
Деньги списали, билета нет: этот нюанс при покупке билетов РЖД онлайн может испортить отпуск – не попадитесь
Какой герой, такой и злодей: вот как изменится Вуди в «Истории игрушек 5» — в сравнении с первой частью небо и земля
В год, когда гремел «Карнавал», вышел еще один советский шедевр — но по ТВ его показали всего 2 раза (и благополучно забыли)
Забудьте уже про «Первый отдел»: 3 мини-сериала можно осилить за уикенд – потом будете обсуждать всю неделю
Тест: был ли в фильме «В бой идут одни "старики"» такой герой – с Маэстро все ясно, а что насчет еще 7 персонажей?
Испанцам показали «В бой идут одни "старики"»: долго молчали, а потом не сдержались – вот что думают
Когда фанаты в 20-й раз пересмотрели «Стального алхимика», наконец вышло новое аниме от создателя: «Демоны царства теней» уже уничтожают чарты
А вы в курсе, что Алентова — не Алентова? 8 советских кумиров, чьи реальные имена угадают единицы — проверьте себя в тесте
Иностранцы посмотрели «Балладу о солдате»: вот что думают про фильм СССР, собравший 100+ зарубежных наград
