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Приграничье

, 2026
Приграничье
Россия / документальный
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О фильме

Бойцы и командиры СПН «Анвар» продвигаются сквозь фронт в Курской области, совместно со своими боевыми товарищами отодвигая врага к границам России. Командир подразделения с позывным «Берет» хладнокровно выполняет поставленные задачи, несмотря на то что однажды этот конфликт стал для него личным… И не останется сомнений в том, что русский воин не мстит, не грабит. Он спасает людей, страну и нормальную жизнь как таковую.

Режиссер Владислав Рытков
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2026
Премьера в мире 17 апреля 2026
Другие названия
Prigranichye

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 13 апреля 2026

Отзывы о фильме

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