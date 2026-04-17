Бойцы и командиры СПН «Анвар» продвигаются сквозь фронт в Курской области, совместно со своими боевыми товарищами отодвигая врага к границам России. Командир подразделения с позывным «Берет» хладнокровно выполняет поставленные задачи, несмотря на то что однажды этот конфликт стал для него личным… И не останется сомнений в том, что русский воин не мстит, не грабит. Он спасает людей, страну и нормальную жизнь как таковую.