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Постер фильма Корова
7.5
Киноафиша Фильмы Корова
7.5

Корова

, 2026
Cowgirl
Испания / комедия
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Постер фильма Корова
7.5
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Не пойду 0

О фильме

67-летняя фермерша Эмпар живёт одна в своём доме в регионе Эльс-Портс. Чтобы спасти семейную ферму, необходимо, чтобы Тона, её последняя корова, отелилась. Но все усилия Эмпар оказываются тщетными, тогда она решает обратиться за помощью к Бернату, своему бывшему возлюбленному, владельцу крупнейшей фермы в округе. Радость от беременности Тоны омрачает предупреждение ветеринара о высоком риске её здоровью и о том, что любой стресс может оказаться для неё смертельным. С этого момента Эмпар делает всё возможное, чтобы обеспечить покой своей корове, даже если для этого придётся пойти против всей деревни.

В ролях

Изабель Рокатти
Empar
Пеп Мунне
Bernat
Карлос Куэвас
Карлос Куэвас
Riqui
Хоакин Климент
Хоакин Климент
Martí
Карлес Санхайме
Llorenç
Ампаро Фернандес
Jorge Silvestre
Mamen García
Verónica Andrés
Vicenta
Àngel Fígols
Cosme
Режиссер Кристина Фернандес Пинтадо, Мигель Льоренс
Сценарист Rafa Albert, Кристина Фернандес Пинтадо, Мигель Льоренс
Композитор Clara Peya
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 17 апреля 2026
Дата выхода
22 мая 2026 Испания
Сборы в мире $33 410
Производство 3Cat, Aguacate & Calabaza, Crea SGR
Другие названия
Cowgirl, Корова

Рейтинг фильма

7.5
Оцените 11 голосов
7.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 13 апреля 2026

Отзывы о фильме

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