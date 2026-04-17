67-летняя фермерша Эмпар живёт одна в своём доме в регионе Эльс-Портс. Чтобы спасти семейную ферму, необходимо, чтобы Тона, её последняя корова, отелилась. Но все усилия Эмпар оказываются тщетными, тогда она решает обратиться за помощью к Бернату, своему бывшему возлюбленному, владельцу крупнейшей фермы в округе. Радость от беременности Тоны омрачает предупреждение ветеринара о высоком риске её здоровью и о том, что любой стресс может оказаться для неё смертельным. С этого момента Эмпар делает всё возможное, чтобы обеспечить покой своей корове, даже если для этого придётся пойти против всей деревни.