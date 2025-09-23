Постер фильма Джентльмен
4.9
Джентльмен - trailer
4.9

Джентльмен

, 2025
Ya No Quedan Junglas
Испания, Мексика / боевик, криминал, драма / 18+
Постер фильма Джентльмен
4.9
Пойду 0
Не пойду 0
Джентльмен - trailer
Джентльмен  trailer

О фильме

Офицер в отставке Тео, живущий в одиночестве и погружённый в воспоминания о прошлом, каждую неделю встречается с проституткой Ольгой. Их беседы — не просто оплаченная услуга, а редкие моменты искренности и утешения. Однако жизнь Тео рушится, когда Ольгу жестоко убивают. Охваченный яростью и жаждой мести, он начинает собственное расследование, выходя на опасный путь, где сталкивается с коррумпированной полицией и безжалостными киллерами.

В ролях

Рон Перлман
Рон Перлман
Меган Монтанер
Меган Монтанер
Ховик Кеучкерян
Ховик Кеучкерян
Дамиан Алькасар
Дамиан Алькасар
Marco de la O
Карра Элехальде
Карра Элехальде
Режиссер Габриэль Беристаин
Сценарист Juma Fodde, Carlos Augusto Casas
Детали фильма

Страна Испания / Мексика
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 20 ноября 2025
Премьера в мире 23 сентября 2025
Дата выхода
26 сентября 2025 Испания 16
Сборы в мире $212 832
Производство Crea SGR, Esto también pasará, Film Factory
Другие названия
Ya No Quedan Junglas, The Gentleman, Ya no quedan junglas adonde regresar, Dzungleid pole enam alles, Sob o Código da Honra

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.9 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 

