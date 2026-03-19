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Постер фильма Девушки из Братства
Девушки из Братства - Трейлер
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Девушки из Братства

, 2026
Safdosh Qizlari
Кыргызстан / комедия
Трейлеры
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Девушки из Братства - Трейлер
Девушки из Братства  Трейлер

О фильме

После нашумевшей акции протеста отважные активистки движения «Эгемен Айимдар» (Суверенные леди) сталкиваются с суровым выбором: месяц в тюрьме или месяц в армии. Их дерзкое заявление: «Мы можем служить так же, как и мужчины!» — взрывается в СМИ, и высокопоставленные чиновники решают преподать им урок, доказав их неправоту. Но девушки принимают вызов. Теперь им предстоит столкнуться со строгим полковником, жесткой военной дисциплиной и конкуренцией с опытными солдатами — и все это для того, чтобы ответить на один вопрос: смогут ли они защитить права женщин и доказать, что недооценка их была огромной ошибкой?

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2026
Премьера в мире 19 марта 2026
Дата выхода
19 марта 2026 Узбекистан 12+

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 12 апреля 2026

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Девушки из Братства - Трейлер
Девушки из Братства Трейлер
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