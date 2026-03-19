После нашумевшей акции протеста отважные активистки движения «Эгемен Айимдар» (Суверенные леди) сталкиваются с суровым выбором: месяц в тюрьме или месяц в армии. Их дерзкое заявление: «Мы можем служить так же, как и мужчины!» — взрывается в СМИ, и высокопоставленные чиновники решают преподать им урок, доказав их неправоту. Но девушки принимают вызов. Теперь им предстоит столкнуться со строгим полковником, жесткой военной дисциплиной и конкуренцией с опытными солдатами — и все это для того, чтобы ответить на один вопрос: смогут ли они защитить права женщин и доказать, что недооценка их была огромной ошибкой?