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Постер фильма Warren Miller’s SNO-CIETY
Warren Miller’s SNO-CIETY - Трейлер
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Warren Miller’s SNO-CIETY

, 2025
Warren Miller’s SNO-CIETY
США / документальный / 18+
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Warren Miller’s SNO-CIETY - Трейлер
Warren Miller’s SNO-CIETY  Трейлер

О фильме

Встречайте зиму вместе с Уорреном Миллером! От крутых горных склонов и гоночных ворот до городских горнолыжных трасс и неожиданных мест — присоединяйтесь к нам, пока мы высекаем повороты и находим свою команду — из Калифорнии, Колорадо и Нью-Гэмпшира до Австрии, Британской Колумбии, Финляндии и Шотландии. В этом сезоне на большом экране вы увидите олимпийцев, городских райдеров и местных легенд, включая Дарона Ральвеса, Бритту Винанс, Джадда Хенкеса, Сарку Панакохову, Бризи Джонсона, Криса Рубенса, Юхо Килкки и многих других. SNO-CIETY Уоррена Миллера — это праздник духа зимы — где бы вы ни катались и как бы вы ни взаимодействовали со снегом и сообществом вокруг него.

В ролях

Джонни Мосли
Джадд Хенкес
Бритта Винанс
Дарон Ралвес
Тодд Лигаре
Режиссер Джош Хаскинс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 18 октября 2025

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 12 апреля 2026

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Warren Miller’s SNO-CIETY - Трейлер
Warren Miller’s SNO-CIETY Трейлер
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