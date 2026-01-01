Киноафиша Фильмы Новый музей

Новый музей

, 2025
Det nye museet
Норвегия / документальный / 18+
Постер фильма Новый музей

О фильме

Более шести лет режиссер Биргитте Сигмундстад следила за созданием Нового национального музея Норвегии — монументального проекта, объединившего четыре учреждения под одной огромной, похожей на храм крышей, спроектированной архитектурным бюро Kleihues + Schuwerk. Этот насыщенный, наблюдательный документальный фильм предлагает непредвзятый взгляд на противоречия, определяющие подобное начинание: кураторские дебаты, логистические проблемы перемещения и хранения обширных коллекций, эстетические и технические решения, давление времени и бюджета, политическое противодействие и меняющиеся ожидания общественности.

В ролях

Kari Bergo
Eva Düllo
Audun Eckhoff
Hanne Eide
Anders Engnæs
Denise Hagströmer
Режиссер Биргитте Сигмундстад
Сценарист Биргитте Сигмундстад
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Норвегия
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2025
Другие названия
Det nye museet, The New Museum

