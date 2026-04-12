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Постер фильма Строительство на грани
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Строительство на грани

, 2025
Building on the Edge
документальный / 18+
Постер фильма Строительство на грани

О фильме

Группа студентов-архитекторов отправляется в эпическое приключение, когда они решают спроектировать и построить исследовательскую станцию ​​в одном из самых негостеприимных мест на планете — Антарктиде. В основе фильма лежит исследование сотрудничества — между студентами, профессионалами и правительством, между наукой и дизайном, между человеком и природой. Он рассказывает о глубоком влиянии целенаправленного проектирования и уроках, которые мы усваиваем, выходя за пределы аудитории и попадая в реальный мир, особенно когда этот мир — Антарктида.

Режиссер Брюс Боровски
Сценарист Mike Scalisi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2025
Бюджет $60 000
Производство Pixel Mill Studios
Другие названия
Building on the Edge

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года 
Обновлено 12 апреля 2026

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