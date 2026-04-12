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Группа студентов-архитекторов отправляется в эпическое приключение, когда они решают спроектировать и построить исследовательскую станцию в одном из самых негостеприимных мест на планете — Антарктиде. В основе фильма лежит исследование сотрудничества — между студентами, профессионалами и правительством, между наукой и дизайном, между человеком и природой. Он рассказывает о глубоком влиянии целенаправленного проектирования и уроках, которые мы усваиваем, выходя за пределы аудитории и попадая в реальный мир, особенно когда этот мир — Антарктида.