В самом сердце Новой Зеландии командам начинающих регбисток приходится преодолевать препятствия как на поле, так и за его пределами, чтобы осуществить свою невероятную мечту о международной славе. Фильм, снятый Лизой Берд (известной по фильмам «Changing Gear», «Monterey», «Let’s Talk About Sex»), — это больше, чем просто регби; это история о стойкости и подлинности в лучшем виде; молодые женщины, осмеливающиеся мечтать о многом, но сталкивающиеся с неожиданными трудностями, которые заставляют вас затаить дыхание, от души посмеяться и в конечном итоге почувствовать, что всё возможно. Фильм рассказывает о сезоне женского любительского регби в Таранаки, от клубных игроков до спортивных супергероинь Микаэлы Блайд. Вы будете болеть за них с трибуны.