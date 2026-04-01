Этот полуварварский акцент

Этот полуварварский акцент

, 2026
That Half Barbaric Twang
Австралия / документальный
О фильме

Что получится, если скрестить двух самых известных австралийских телеактеров с музыкальным гением? Трио трубадуров — добросовестных «бродяг» с разницей в 160 лет, — которые хотят донести свою «дерзкую» кантри-музыку до самых отдаленных и маргинализированных жителей Австралии. Своим бесшабашным юмором и умением рассказывать истории они создают новую волну восторга на окраинах Австралии, оставляя после себя улыбки и хорошее настроение. Ах да, и немало похмелья. По пути они встречают типичных австралийских персонажей, открывая окно в выжженную солнцем страну с ее чудаками и странными сельскими жителями на периферии общества.

В ролях

Тим Оксли
Джефф Моррелл
Дэвид Филд
Режиссер Стефан Дюпон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 28 апреля 2026
Бюджет 500 000 AUD
Производство Screen II
Другие названия
That Half Barbaric Twang

