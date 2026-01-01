Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мумия» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Как разговаривать с австралийцами

, 2026
How to Talk Australians
комедия
Пойду 0
Не пойду 0
Постер фильма Как разговаривать с австралийцами
Пойду 0
Не пойду 0

О фильме

Группа студентов и преподавателей Делийского колледжа лингвистики отправилась в путешествие, чтобы открыть для себя Австралию и получить непосредственный опыт знакомства с ее подлинным языком и культурой. Когда их самолет из-за шторма вынужден совершить посадку в небольшом городке Даббо, а их гида задерживает таможня, эта незадачливая компания открывает для себя «настоящую» Австралию, так и не добравшись до Сиднея, Мельбурна… и даже Брисбена.

В ролях

Шэйн Джейкобсон
Стефен Керри
Brendan Bacon
Эдди Бару
Ben Knight
Тимоти О’Двайр
Режиссер Тони Роджерс
Сценарист Тони Роджерс, Rob Hibbert
Композитор Adnan Laala, Karl Leeden
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 1 мая 2026
Бюджет 1 500 000 AUD
Производство Positive Ape
Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Петрушка
Петрушка
2026, Россия, комедия, семейный
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Нормал
Нормал
2026, Канада / США, боевик, криминал, триллер
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Покупное печенье забыл: из пачки творога создаю миску вкусняшек к чаю — 18 минут и донатсы дымятся на столе
Заманчивое предложение: ведьм на Руси определяли по безобидному вопросу – сейчас даже звучит смешно (а тогда могли казнить)
Итальянцы нашу карбонару презирают: настоящую готовят без бекона и сливок — вкус божественный
Приелись голливудские развязки? У французов есть детектив с финалом, от которого челюсть отвисает — он «запомнится навсегда»
«После него жить не хочется», – говорил Рязанов про этот свой фильм: зрителей пугает сильнее любого голливудского ужастика
Поп с кулаками и зэки с пистолетом: в «Штрафбате» нашли вагон и маленькую тележку ляпов, от которых плевались ветераны
Первый достойный русский ужастик большинство россиян увидели ещё детьми: «Мне 38, до сих пор боюсь пересматривать»
Угадаете лучший боевик всех времен? Это не «Терминатор» — но фильм «потрясающий от начала и до конца»
Докажите, что «В бой идут одни "старики"» – ваш любимый фильм: найдите среди 6 кадров тот, что из другого кино (тест)
Этот сериал Netflix «в 357 раз лучше "Игры престолов"»: а ведь там нет ни одного дракона – зато оценка 8.2 на IMDb
Любите природу и кино СССР? Для вас тест: угадайте 5 фильмов по кадру с пикником
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше