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6.5
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6.5

Спускаясь вниз

, 1982
Going Down
Австралия / комедия, драма / 18+
Постер фильма Спускаясь вниз
6.5

О фильме

Карли, представительница среднего класса, алкоголичка Джейн, безработная Джеки и консервативная Эллен — четыре подруги, живущие вместе и едва сводящие концы с концами в пригороде Сиднея. Но когда отец Карли предлагает ей немного денег и билет в один конец в Нью-Йорк, она наконец видит выход из своего тупикового положения — до тех пор, пока деньги не пропадают, что становится началом последней ночи в городе, которую ни одна из них никогда не забудет.

В ролях

Трэйси Манн
Трэйси Манн
Karli
David Argue
Trixie
Mercia Deane-Johns
Ned
Тим Барнс
Ральф Коттерилл
Хью Кияс-Берн
Клаудия Карван
Клаудия Карван
Эсбен Сторм
Michael
Иэн Гилмор
Shadow
Ричард Бреннан
Стив Дж. Спирс
Charles Waterstreet
Режиссер Гайдн Кинан
Сценарист Melissa Woods, Julie Barry, Moira MacLaine-Cross
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Австралия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1982
Премьера в мире 1 июня 1983
Дата выхода
1 июня 1983 Австралия M
Сборы в мире $33 880
Производство X Productions
Другие названия
Going Down

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 11 апреля 2026

Отзывы о фильме

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