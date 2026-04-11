Карли, представительница среднего класса, алкоголичка Джейн, безработная Джеки и консервативная Эллен — четыре подруги, живущие вместе и едва сводящие концы с концами в пригороде Сиднея. Но когда отец Карли предлагает ей немного денег и билет в один конец в Нью-Йорк, она наконец видит выход из своего тупикового положения — до тех пор, пока деньги не пропадают, что становится началом последней ночи в городе, которую ни одна из них никогда не забудет.