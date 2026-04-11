Юноша Пол Конвей, недавно переехавший вместе со своей матерью Джинни в новый город, изучает в местном колледже человеческий мозг. Пола интересуют процессы и закономерности мышления, знания которых позволяют ему самостоятельно работать над созданием искусственного интеллекта. Он уже собрал робота BB и учит его действовать и думать как настоящий человек. Однажды познания Пола пригодились при весьма трагичных обстоятельствах. Его соседка Саманта в результате ссоры с жестоким отцом получила смертельную травму головы и оказалась в больнице. Узнав, что жить подруге осталось недолго, Пол и еще один его друг, соседский парень Том, решили выкрасть ее из больницы и помочь, однако они не успели, и Саманта умерла. Тогда Пол решился на отчаянный шаг: он вживляет в мозг Саманты чип, благодаря которому работал процессор BB. Включив питание, Пол рассчитывал, что раны Саманты заживут, а сама она – воскреснет. Однако все оказалось совсем не так, как он ожидал.