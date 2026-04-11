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Постер фильма Смертельный друг
5.6
Смертельный друг - Официальный трейлер
Киноафиша Фильмы Смертельный друг
5.6

Смертельный друг

, 1986
Deadly Friend
США / драма, ужасы, фантастика / 18+
Трейлеры
Постер фильма Смертельный друг
5.6
Смертельный друг - Официальный трейлер
Смертельный друг  Официальный трейлер

О фильме

Юноша Пол Конвей, недавно переехавший вместе со своей матерью Джинни в новый город, изучает в местном колледже человеческий мозг. Пола интересуют процессы и закономерности мышления, знания которых позволяют ему самостоятельно работать над созданием искусственного интеллекта. Он уже собрал робота BB и учит его действовать и думать как настоящий человек. Однажды познания Пола пригодились при весьма трагичных обстоятельствах. Его соседка Саманта в результате ссоры с жестоким отцом получила смертельную травму головы и оказалась в больнице. Узнав, что жить подруге осталось недолго, Пол и еще один его друг, соседский парень Том, решили выкрасть ее из больницы и помочь, однако они не успели, и Саманта умерла. Тогда Пол решился на отчаянный шаг: он вживляет в мозг Саманты чип, благодаря которому работал процессор BB. Включив питание, Пол рассчитывал, что раны Саманты заживут, а сама она – воскреснет. Однако все оказалось совсем не так, как он ожидал.

В ролях

Мэттью Лаборто
Paul
Кристи Суонсон
Samantha
Майкл Шарретт
Tom
Энн Туоми
Jeannie
Энн Рэмси
Elvira
Ричард Маркус
Harry
Чарльз Флайшер
BB
Джим Ишида
Russ Marin
Dr. Johanson
Lee Paul
Sgt. Volchek
Andrew Roperto
Carl
Режиссер Уэс Крэйвен
Сценарист Брюс Джоэл Рубин, Diana Henstell
Композитор Чарльз Бернштейн
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1986
Премьера онлайн 29 сентября 2021
Премьера в мире 10 октября 1986
Дата выхода
12 февраля 1987 Германия 16
10 октября 1986 США R
Сборы в мире $8 989 012
Производство Warner Bros., Pan Arts, Layton
Другие названия
Deadly Friend, Obsesión fatal, Kauhu asuu naapurissa, L'amie mortelle, A Maldição de Samantha, A.I., Amiga mortal, Artificial Intelligence, Deddori furendo, Der tödliche freund, Dovevi essere morta, Friend, Halálos barát, Horror Lives Next Door, O Amigo Mortal, Öldüren sevgili, Ölümcül dost, Ösztöndíjjal a pokolba, Przyjaźń na śmierć i życie, Sevgilim Ölüm, Skräcket som granne, Smrt po smrti, Smrtonosna prijateljica, Surmav sõber, Θανάσιμος φίλος, Смертельный друг, Смъртоносен приятел, デッドリー・フレンド, 隔壁的女孩, A. I., Wes Craven's Deadly Friend

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 11 апреля 2026

Трейлеры фильма

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Смертельный друг - Официальный трейлер
Смертельный друг Официальный трейлер
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