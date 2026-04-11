В универмаге новые технологии безопасности. Теперь обычных охранников будут заменять три робота, по одному на этаж. В обязанность роботов входит только поимка воришек, отличить воров от персонала они могут по специальной карточке — удостоверению работника магазина. В первый же день дежурства роботов подростки, которые подрабатывали в универмаге, решили остаться после работы и повеселиться. Но электронная начинка роботов дает сбой, и они начинают свою кровавую охоту. Подростки против роботов-убийц — кто кого?