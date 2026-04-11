Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Роботы-убийцы
5.6
Роботы-убийцы - Трейлер
Киноафиша Фильмы Роботы-убийцы
5.6

Роботы-убийцы

, 1986
Chopping Mall
США / ужасы, фантастика / 18+
Трейлеры
Постер фильма Роботы-убийцы
5.6
Роботы-убийцы - Трейлер
Роботы-убийцы  Трейлер

О фильме

В универмаге новые технологии безопасности. Теперь обычных охранников будут заменять три робота, по одному на этаж. В обязанность роботов входит только поимка воришек, отличить воров от персонала они могут по специальной карточке — удостоверению работника магазина. В первый же день дежурства роботов подростки, которые подрабатывали в универмаге, решили остаться после работы и повеселиться. Но электронная начинка роботов дает сбой, и они начинают свою кровавую охоту. Подростки против роботов-убийц — кто кого?

В ролях

Келли Маруни
Alison Parks
Тони О’Делл
Ferdy Meisel
Барбара Крэмптон
Барбара Крэмптон
Suzie Lynn
Мэри Воронов
Mary Bland
Дик Миллер
Геррит Грэм
Мел Уэллес
Энгус Скримм
Родни Истман
Роберт Гринберг
Джон Терлески
Mike Brennan
Пол Бартел
Paul Bland
Режиссер Джим Уайнорски
Сценарист Джим Уайнорски, Steve Mitchell
Композитор Чак Сирино
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1986
Премьера в мире 5 сентября 1986
Дата выхода
20 марта 1987 Канада R
Бюджет $800 000
Сборы в мире $807
Производство Concorde Pictures, Trinity Pictures
Другие названия
Chopping Mall, Robots asesinos, Killbots, Shopping, Dödens varuhus, Horror w pasażu handlowym, Kuoleman kauppa, Le Centre d'Hachis, R.O.B.O.T., Robôs Assassinos, Robot, Roboty śmierci, Supermarket horror, Terror em Park Plaza, Ρομπότ δολοφόνος, Роботы-убийцы, キルボット, Obchoďák smrti, 夜困殺人場, 血腥杀人船, 砍槌, Kto z koho, Roboty smierci

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 11 апреля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Роботы-убийцы - Трейлер
Роботы-убийцы Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
На деревню дедушке 2
На деревню дедушке 2
2026, Россия, комедия, семейный
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Зловещие мертвецы: Пекло
Зловещие мертвецы: Пекло
2026, США, ужасы
Мой дикий друг. Возвращение домой
Мой дикий друг. Возвращение домой
2026, Россия, семейный
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Её личный ад
Её личный ад
2026, Дания, драма, ужасы, триллер
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Подглядела, что иностранцы кладут вместо дверного коврика: сделала так же – теперь дома чистота
Клею лист бумаги к унитазу все лето и радуюсь: гениальный лайфхак, который сильно упрощает уборку в туалете
Сушилка для посуды на кухне уже считается «колхозом»: есть 6 стильных замен, которые освободят столешницу
Кинг придумал самого страшного клоуна в истории из-за рекламы — вот почему Пеннивайз так выглядит
Рак на горе свистнул, Семенов и Фома возвращаются: дата выхода 8 сезона «Невского» больше не тайна — обводите в календаре
«Триикс Медиа» объявили новое голосование за лучший сериал 2026-го, но интриги нет: победитель определился за полчаса
Okko исполнилось 15 лет: зрители выбрали 5 лучших российских сериалов платформы — «"Лихие" в топе, а "Трассы" нет — это шутка?»
Cериал Netflix с 8.2 на IMDb так хорош, что сам Неймар умолял в нем сняться: ему удалось, но футболиста многие «проворонили»
«И машину отнял, и тест прошел»: продолжите 5 смешных цитат из комедии «Мимино»
Попросили ИИ нарисовать 5 фильмов СССР в стиле аниме, а вам предлагаем тест: угадайте, что это за киноленты
В этом тесте всего 1 вопрос, зато какой! Попробуйте угадать советский фильм, зашифрованный в ребусе
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше