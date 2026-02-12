Архитектура в стиле «гуги» была одним из самых визуально ярких и культурно значимых направлений в дизайне середины XX века, однако её до сих пор часто неправильно понимают. Отличительными чертами «гуги» являются смелые углы, плавные линии крыш, неоновые вывески и ощущение космического оптимизма. Эти здания превращали обычные постройки в придорожные зрелища. Кофейни, боулинг-клубы, автомойки, банки и церкви проектировались не только для функционального использования, но и для привлечения внимания проезжающих мимо автомобилистов. Зародившись в Лос-Анджелесе, это движение черпало вдохновение у таких архитекторов-визионеров, как Фрэнк Ллойд Райт и Джон Лаутнер, а такие фирмы, как Armet & Davis, привнесли футуристический стиль в коммерческий ландшафт. Хотя многие оригинальные постройки были утрачены, защитники исторического наследия сегодня считают «гуги» серьёзным архитектурным выражением, отражающим стремления послевоенной Америки и переосмысливающим визуальную идентичность современного города.
|12 февраля 2026
|США