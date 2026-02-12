Постер фильма Гуги
Гуги - trailer
Гуги

, 2026
Googie
США / документальный
Постер фильма Гуги
Пойду 0
Не пойду 0
Гуги - trailer
Гуги  trailer

Архитектура в стиле «гуги» была одним из самых визуально ярких и культурно значимых направлений в дизайне середины XX века, однако её до сих пор часто неправильно понимают. Отличительными чертами «гуги» являются смелые углы, плавные линии крыш, неоновые вывески и ощущение космического оптимизма. Эти здания превращали обычные постройки в придорожные зрелища. Кофейни, боулинг-клубы, автомойки, банки и церкви проектировались не только для функционального использования, но и для привлечения внимания проезжающих мимо автомобилистов. Зародившись в Лос-Анджелесе, это движение черпало вдохновение у таких архитекторов-визионеров, как Фрэнк Ллойд Райт и Джон Лаутнер, а такие фирмы, как Armet & Davis, привнесли футуристический стиль в коммерческий ландшафт. Хотя многие оригинальные постройки были утрачены, защитники исторического наследия сегодня считают «гуги» серьёзным архитектурным выражением, отражающим стремления послевоенной Америки и переосмысливающим визуальную идентичность современного города.

Элисон Мартино
Алан Хесс
Режиссер Джейк Горст
Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 12 февраля 2026
Дата выхода
12 февраля 2026 США

Гуги - trailer
Гуги Trailer
От этого десерта терял голову сам Иван Грозный: смешайте 2 ингредиента, чтобы закатить царский пир у себя дома
«Мал ростом и некрасив»: из-за обидного прозвища Лермонтов ополчился на весь белый свет – испортил жизнь десяткам женщин
Для любимого шашлыка Сталина мясо мариновали целые сутки: ноль специй, два ингредиента – третий добавляли за час до жарки
Испанцам показали культовый фильм СССР о войне: не «Иди и смотри», но было «грустно» и «тяжело» – вот что думают
Этот сериал Netflix «в 357 раз лучше "Игры престолов"»: а ведь там нет ни одного дракона – зато оценка 8.2 на IMDb
«Людк, а Людк» — глянь, какая прическа! Попробуйте угадать 7/7 советских фильмов только по волосам героини (тест)
Любите природу и кино СССР? Для вас тест: угадайте 5 фильмов по кадру с пикником
Приелись голливудские развязки? У французов есть детектив с финалом, от которого челюсть отвисает — он «запомнится навсегда»
Угадаете лучший боевик всех времен? Это не «Терминатор» — но фильм «потрясающий от начала и до конца»
Поп с кулаками и зэки с пистолетом: в «Штрафбате» нашли вагон и маленькую тележку ляпов, от которых плевались ветераны
26 000+ зрителей уже оценили эту криминальную драму из России: «похожа на "Во все тяжкие"», только вместо Хайзенберга – женщина
